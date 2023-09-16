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Муми Нгамале: «В «Динамо» пришли мастеровитые игроки. Новые полузащитники обладают хорошим уровнем – они смогут заменить Захаряна»

Муми Нгамале: «В «Динамо» пришли мастеровитые игроки. Новые полузащитники обладают хорошим уровнем – они смогут заменить Захаряна»

«Подводя итоги трансферного окна, можно сказать, что в «Динамо» пришли мастеровитые футболисты. Новые полузащитники обладают хорошим уровнем – они смогут заменить Захаряна.

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