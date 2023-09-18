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Топливу запрещают дорожать, Brent у $95, дефицит китайских беспилотников и кресло для Рогозина

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Правительство думает о заградительной пошлине на экспорт топлива. Проблем российского рынка она не решит НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL.

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