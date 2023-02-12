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«Орландо» планирует отчислить Ар Джея Хэмптона или выкупить его контракт

Атакующий защитник «Орландо» Ар Джей Хэмптон (22 года, 198 см) близок к тому, чтобы покинуть команду.

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