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МИД РФ: Москва не видит нерешаемых задач в поставках Турции С-400

МИД РФ: Москва не видит нерешаемых задач в поставках Турции С-400

Директор четвертого европейского департамента Министерства иностранных дел России Юрий Пилипсон выступил с заявлением о том, что Москва не видит нерешаемых задач в рамках осуществления поставок Турции второго полка зенитной ракетной системы С-400.

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