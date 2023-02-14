МИД РФ: Москва не видит нерешаемых задач в поставках Турции С-400

Директор четвертого европейского департамента Министерства иностранных дел России Юрий Пилипсон выступил с заявлением о том, что Москва не видит нерешаемых задач в рамках осуществления поставок Турции второго полка зенитной ракетной системы С-400.
Директор четвертого европейского департамента Министерства иностранных дел России Юрий Пилипсон выступил с заявлением о том, что Москва не видит нерешаемых задач в рамках осуществления поставок Турции второго полка зенитной ракетной системы С-400.
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