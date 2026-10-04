OpenAI выбрала процессоры AMD Epyc, а не Nvidia Vera, так как последние отстают по уровню зрелости

Выбраны были Epyc поколения Turin Летом компания OpenAI представила собственный ИИ-процессор Jalapeno, а теперь рассказала, что использует их в своих серверах вместе с CPU AMD.
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