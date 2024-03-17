Как сделать из жидкого варенья густую начинку для выпечки

Вкусная и густая начинка — основа удачной выпечки. Имея под рукой жидкое фруктовое или ягодное варенье, и зная маленькие секреты, можно легко превратить его во вкусное содержание для пирогов, пирожков, кулебяк и слоек.
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