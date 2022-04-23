Привейте черешню на вишню. Два наглядных способа удачной прививки на долгие годы

Привить черешню на вишню — отличный способ получить хороший урожай вкусной черешни в ближайшие годы. Вы можете привить даже несколько сортов черешни на одну вишню, например, жёлтую и розовую, и тогда у вас получится очень красивое дерево с двумя сортами! Многие дачники боятся прививать черешню на вишню, потому что есть утверждение, что ствол вишни не успеет за развитием черешни, и прививка попросту «отвалится» со временем.