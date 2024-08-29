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Жена Александра Буйнова вышла на связь после новости о его госпитализации

Жена Александра Буйнова вышла на связь после новости о его госпитализации

Сегодня утром в СМИ появились тревожные сообщения о состоянии здоровья известного артиста. Согласно источнику, Александр Буйнов, якобы, был госпитализирован из-за рецидива раковых клеток.

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