Михаил Рябов. Украинские СМИ объявили «самой страшной» с начала СВО ночную атаку «Калибров» на Львов.
Львов впервые узнал, что испытывает Донбасс
Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
До фронта далеко, а "до смерти четыре шага"... И в древний Львов пришли и война, и разруха... И нафига им был нужен и майдан, и Донбасс, неужели так плохо было в мирном доме - за 30 евро брали визы и зарабатывали хороший гешефт, так нет, захотелось бесплатно в Европу ездить... А теперь полстраны бесплатно уехало...
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8 час.
лл
лина любимцева
Западэнци это все на Украине замутили, ПУСТЬ ТЕПЕРЬ ОТВЕЧАЮТ!!
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6 час.
Людмила Совкова
👍
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5 час.
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