Львов впервые узнал, что испытывает Донбасс

ВМ

Владимир Минаков

До фронта далеко, а "до смерти четыре шага"... И в древний Львов пришли и война, и разруха... И нафига им был нужен и майдан, и Донбасс, неужели так плохо было в мирном доме - за 30 евро брали визы и зарабатывали хороший гешефт, так нет, захотелось бесплатно в Европу ездить... А теперь полстраны бесплатно уехало...