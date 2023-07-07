ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 386 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • HotRS
    Он не виноват, у него паранойя. Кругом заговоры, предикты, рептилоиды.  Причем уже давно. У меня скрин сохранился янв...Члены РАН ответил...
  • F I
    В нашей стране ? Дополнительный кровавый ариант избавления от неугодныхУбийство в Самаре...
  • Evgenija Palette
    ПРАВИЛЬНО... Но слюнтяйство это от жадности и слишком большого количества ИНОВЕРЦЕВ ВО ВЛАСТИ... КВОТЫ НУЖНЫ ВО ВСЕХ ...Франция забеспоко...

Львов впервые узнал, что испытывает Донбасс

Львов впервые узнал, что испытывает Донбасс

Михаил Рябов.   Украинские СМИ объявили «самой страшной» с начала СВО ночную атаку «Калибров» на Львов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВМ
Владимир Минаков
До фронта далеко, а &quot;до смерти четыре шага&quot;... И в древний Львов пришли и война, и разруха...  И нафига им был нужен и майдан, и Донбасс, неужели так плохо было в мирном доме - за 30 евро брали визы и зарабатывали хороший гешефт, так нет, захотелось бесплатно в Европу ездить... А теперь полстраны  бесплатно уехало...
Ответить
8 час.
лл
лина любимцева
Западэнци это все на Украине замутили, ПУСТЬ ТЕПЕРЬ ОТВЕЧАЮТ!!
Ответить
6 час.
Людмила Совкова
👍
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх