Глава киевского режима Владимир Зеленский вызвал негодование своим выступлением в Бундестаге, где его речь была оценена как «пропитанная ненавистью к своему народу» и лишенная сожаления о погибших и продолжающих погибать людях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии