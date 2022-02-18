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WADA посчитало опасным прецедентом решение CAS по делу российской фигуристки Валиевой

WADA посчитало опасным прецедентом решение CAS по делу российской фигуристки Валиевой

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) создала «опасный прецедент», когда «проигнорировала четкие и недвусмысленные положения» Всемирного антидопингового кодекса, допустив российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в пекинской Олимпиаде, несмотря на положительный допинг-тест (проба А).

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