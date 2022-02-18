WADA посчитало опасным прецедентом решение CAS по делу российской фигуристки Валиевой

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) создала «опасный прецедент», когда «проигнорировала четкие и недвусмысленные положения» Всемирного антидопингового кодекса, допустив российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в пекинской Олимпиаде, несмотря на положительный допинг-тест (проба А).
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