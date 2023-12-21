Суд рассмотрит дело о хищениях средств у «Россетей»

В Тверской суд Москвы поступили материалы уголовного дела бывшего гендиректора и акционера некогда крупнейшего российского частного энергохолдинга «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова, в ближайшее время начнутся слушания по существу.
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