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Мировое обозрение

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Хуситы заявили об ударе баллистической ракетой по аэропорту Эр-Рияда

Хуситы заявили об ударе баллистической ракетой по аэропорту Эр-Рияда

Главное в тезисах: Заявление об атаке: Военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа объявил о пуске баллистической ракеты по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде, назвав попадание точным.

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