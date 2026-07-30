Нам бы их проблемы: руководство КНР не удовлетворено замедлением роста ВВП Китайский ВВП в первом квартале вырос на 5%, однако затем произошло замедление,.
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Нам бы их проблемы: руководство КНР не удовлетворено замедлением роста ВВП Китайский ВВП в первом квартале вырос на 5%, однако затем произошло замедление,.
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