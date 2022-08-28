Во Владимирской области полицейские и представители общественных советов присоединились к ежегодной акции «Помоги пойти учиться»

Сотрудники полиции и общественники присоединились к ежегодной акции «Помоги пойти учиться». Благотворительная акция, призванная помочь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, традиционно проходит в преддверии нового учебного года.
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