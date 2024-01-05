Да, они тоже должны были петь на "Песне года". Лера Кудрявцева и Катя Гордон.
За что из "Песни года" вырезали еще и Леру Кудрявцеву с Катей Гордон
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Трофимов
давно пора было выбросить этот мусор отовсюду и да же из России
Ответить
13 час.
ВК
Валерий Круганов
Вся эта медийная тусовка, Агутин, Варум, Катя Гордон, Бузова и все, кто были на известной скандальной вечеринке, это мусор, слизь, грязь нашего общества. Они должны навсегда исчезнуть с каналов ТВ.
Ответить
11 час.
Михаил
Очень сомнительно ,что вся эта неприятная компашка кому то нравится в России...даже вспомнить нечего ни добрым , ни не добрым - какой то серый ,навязчивый и неприятный фон из прошлого ,настоящего и надеюсь без будущего всех этих персон.🖕
Ответить
10 час.
Свежие комментарии