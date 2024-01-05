За что из "Песни года" вырезали еще и Леру Кудрявцеву с Катей Гордон

Сергей Трофимов давно пора было выбросить этот мусор отовсюду и да же из России

ВК Валерий Круганов Вся эта медийная тусовка, Агутин, Варум, Катя Гордон, Бузова и все, кто были на известной скандальной вечеринке, это мусор, слизь, грязь нашего общества. Они должны навсегда исчезнуть с каналов ТВ.