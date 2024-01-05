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За что из "Песни года" вырезали еще и Леру Кудрявцеву с Катей Гордон

За что из "Песни года" вырезали еще и Леру Кудрявцеву с Катей Гордон

Да, они тоже должны были петь на "Песне года". Лера Кудрявцева и Катя Гордон.

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Комментарии
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Сергей Трофимов
давно пора было выбросить этот мусор отовсюду и да же из России
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13 час.
ВК
Валерий Круганов
Вся эта медийная тусовка, Агутин, Варум, Катя Гордон, Бузова и все, кто были на известной скандальной вечеринке, это мусор, слизь, грязь нашего общества. Они должны навсегда исчезнуть с каналов ТВ.
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11 час.
Михаил
Очень сомнительно ,что вся эта неприятная компашка кому то нравится в России...даже вспомнить нечего ни добрым , ни не добрым - какой то серый ,навязчивый и неприятный фон из прошлого ,настоящего и надеюсь без будущего всех этих персон.🖕
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10 час.

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