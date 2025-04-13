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Снукерист.ру

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Чемпионат мира: Зак Сурети ошеломил Джека Лисовски и вышел в Судный день

Чемпионат мира: Зак Сурети ошеломил Джека Лисовски и вышел в Судный день

Джек Лисовски проиграл Заку Сурети, Доминик Дэйл уступил Дэниелу Уэллсу, Юань Сыцзюнь нанес поражение Джо Перри, а Дэвид Гилбрет и Аарон Хилл также одержали победы и забронировали место в Судном дне на Чемпионате мира 2025, сообщает WST Зак Сурети обыграл Джека Лисовски.

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