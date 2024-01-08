Лидеры Tesla и SpaceX обеспокоены тем, что Илон Маск употреблял наркотики —The Wall Street Journal

В субботу авторитетное издание The Wall Street Journal опубликовало статью, в которой говорится, что Илон Маск употреблял запрещенные наркотики, вызывая беспокойство руководителей и инвесторов Tesla и SpaceX.
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