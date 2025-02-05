Кристиан Хорнер: «Лоусон проявил настоящую стойкость и силу характера»

Руководитель австрийской команды признал, что в случае с Лиамом Лоусоном существует небольшой риск того, что гонщик может повторить судьбу своих предшественников – Пьера Гасли и Алекса Албона, – который не смогли справиться давлением, выступая за одну команду с Максом Ферстаппеном.