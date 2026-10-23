ВС России поразили вагонное депо «Полтава», где ВСУ ремонтировали и хранили военную технику. «В результате удара поражено в Полтавской области вагонное депо «Полтава», территория которого используется ВСУ для хранения и ремонта военной техники», — сообщили в Минобороны России.