Пока ещё живой хлопчик проводит экскурсию своего уничтоженного грузового автомобиля КрАЗ-5233, перевозившего боеприпасы в Курском приграничье.
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Пока ещё живой хлопчик проводит экскурсию своего уничтоженного грузового автомобиля КрАЗ-5233, перевозившего боеприпасы в Курском приграничье.
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