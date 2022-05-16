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Панарин забил в овертайме 7-го матча с «Питтсбургом», став 1-й звездой. У него 3+4 в серии

Панарин забил в овертайме 7-го матча с «Питтсбургом», став 1-й звездой. У него 3+4 в серии

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил победную шайбу в овертайме 7-го матча 1-го раунда Кубка Стэнли с «Питтсбургом» (4:3 ОТ, 4-3 в серии) и был признан первой звездой.

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