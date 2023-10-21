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Смоленская Газета

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3 модельные библиотеки модернизировали в Смоленской области

3 модельные библиотеки модернизировали в Смоленской области

Три модельные библиотеки модернизировали в Вяземском, Новодугинском и Холм-Жирковском районах. Губернатор Смоленской области Василий Анохин на своей странице в соцсети отметил, что на ремонт и оснащение каждой из них выделено более 10 млн рублей в рамках нацпроекта "Культура".

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