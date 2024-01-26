Foreign Affairs: отношения между Россией и США находятся под влиянием мифов

Как отмечают в своей статье для Foreign Affairs экс-советники госсекретаря США по политическому планированию Майкл Киммейдж и Джереми Шапиро, напряженные отношения между Россией и США привели к тому, что в обеих странах существует множество взаимно подкрепляемых мифов друг о друге, на которых строятся их межгосударственные отношения.