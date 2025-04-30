Уголовные дела по фактам употребления и оборота наркотиков за год выросли

В первом квартале текущего года ГИП возбудил 337 уголовных дел по фактам преступлений, связанных с потреблением и незаконным оборотом наркотических средств, что на 31,64% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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