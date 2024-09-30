"Нас перетравят". На Алтае жители пожаловались на разбрасываемую с самолета химию

Местные жители отмечают в соцсетях, что появились проблемы с самочувствием и дыханием В Камне-на-Оби жители жалуются на "кукурузник", обрабатывающий подсолнуховое поле химией над микрорайоном Зеленого Клина – буквально через дорогу от домов, пишут "Каменские новости".