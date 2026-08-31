Почему у разных ЗИЛ-130 фары располагались по-разному: сверху и снизу

Грузовик ЗИЛ-130, выпускавшийся с 1960-х годов, имел два варианта расположения передних фар: на ранних моделях оптика размещалась высоко, а на более поздних — ниже.
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