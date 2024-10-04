Оскорбление и травля учителей учениками и родителями — угроза для отечественной образовательной системы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Матвиенко назвала буллинг учителей серьезной угрозой для системы образования
Комментарии
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Вадим Кузнецов
Подрыв авторитета педагога - прямая заслуга государства. Если нельзя из школы вышвырнуть юного дикаря, который не желает соблюдать никаких правил и мешает учителю учить, а ученикам учиться, если учитель обязан соблюдать "права" дикаря на дикарства, то это подрыв авторитета педагога. Если учитель обязан прогибаться под любые капризы и закидоны родителя ученика, которые далеки от здравого смысла, если учителя заваливать тьмой дел, никак не относящихся ни к воспитанию, ни к преподаванию - тоже подрыв авторитета. А если за это все учителю швырять "зарплату", которую даже компенсацей морального вреда не назвать - то это прямое оскорбление и унижение учителя.
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