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Матвиенко назвала буллинг учителей серьезной угрозой для системы образования

Матвиенко назвала буллинг учителей серьезной угрозой для системы образования

Оскорбление и травля учителей учениками и родителями — угроза для отечественной образовательной системы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Подрыв авторитета педагога - прямая заслуга государства. Если нельзя из школы вышвырнуть юного дикаря, который не желает соблюдать никаких правил и мешает учителю учить, а ученикам учиться, если учитель обязан соблюдать &quot;права&quot; дикаря на дикарства, то это подрыв авторитета педагога. Если учитель обязан прогибаться под любые капризы и закидоны родителя ученика, которые далеки от здравого смысла, если учителя заваливать тьмой дел, никак не относящихся ни к воспитанию, ни к преподаванию - тоже подрыв авторитета. А если за это все учителю швырять &quot;зарплату&quot;, которую даже компенсацей морального вреда не назвать - то это прямое оскорбление и унижение учителя.
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