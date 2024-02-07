Даванков открыл общественную приемную во Владивостоке

Сопредседатели избирательного штаба Владимира Путина накануне весь день работали с молодежью. Артем Жога на встрече со студентами и волонтерами в Ростовской области выразил благодарность за помощь новым регионам и участникам СВО.
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