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Происшествия

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В Белгороде автоинспекторы в игровой форме обучили младших школьников дорожной безопасности с помощью «чемодана ЮИД»

В рамках профилактического мероприятия «Внимание – дети!» сотрудники Госавтоинспекции города Белгорода провели необычное занятие для учащихся начальных классов одной из школ.

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