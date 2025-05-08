Шесть простых правил, которые позволят жить дольше

Для поддержания здоровья человеку необходимо обеспечить себе качественный сон, регулярно заниматься когнитивными тренировками, поддерживать баланс в питании и физической активности, испытывать полезный стресс, а также заниматься профилактикой хронических заболеваний.
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