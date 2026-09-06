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Белок резистин активировал воспалительный механизм NLRP3 в клетках

Белок резистин активировал воспалительный механизм NLRP3 в клетках

Исследование Медицинского учреждения Джонса Хопкинса (Johns Hopkins Medicine), опубликованное в журнале PLOS One, установило, что человеческий белок резистин является центральным активатором инфламмасомы NLRP3 — молекулярного комплекса, запускающего воспалительную реакцию при многих хронических и острых заболеваниях.

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