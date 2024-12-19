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Игорь Ивин: Сегодня в России отмечается профессиональный праздник мужественных, отважных и храбрых военных специалистов, находящихся «в тени», но обеспечивающих защиту национальной безопасности России

Игорь Ивин: Сегодня в России отмечается профессиональный праздник мужественных, отважных и храбрых военных специалистов, находящихся «в тени», но обеспечивающих защиту национальной безопасности России

Сегодня в России отмечается профессиональный праздник мужественных, отважных и храбрых военных специалистов, находящихся «в тени», но обеспечивающих защиту национальной безопасности России и её Вооружённых сил – День органов военной контрразведки Российской Федерации.

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