Игорь Ивин: Сегодня в России отмечается профессиональный праздник мужественных, отважных и храбрых военных специалистов, находящихся «в тени», но обеспечивающих защиту национальной безопасности России

Сегодня в России отмечается профессиональный праздник мужественных, отважных и храбрых военных специалистов, находящихся «в тени», но обеспечивающих защиту национальной безопасности России и её Вооружённых сил – День органов военной контрразведки Российской Федерации.
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