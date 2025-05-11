Следователи следственного управления рассказали школьникам о своей работе

Сотрудники следственного управления СК России по Ивановской области провели для воспитанников подшефного детского дома «Звездный» и Васильевского детского дома занятие, на котором рассказали о работе следователей и криминалистов.
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