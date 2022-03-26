Украина приравняла бронежилеты к гумпомощи и упростила ввоз беспилотников

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук заявила о принятии постановления, которое приравняло бронежилеты и каски к гуманитарной помощи, теперь для их ввоза в страну нужна только декларация.
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук заявила о принятии постановления, которое приравняло бронежилеты и каски к гуманитарной помощи, теперь для их ввоза в страну нужна только декларация.
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