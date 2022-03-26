Газета.ру

6 664 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    В кандалы скотов и на каторгу. Совсем ох.ели. В России зеленский может выступать только в цирке и то в кандалах.Роскомнадзор нача...
  • Георгий Михалев
    Храните бабки в сберегательной кассе.Украинский полито...
  • Сергей ЕВ
    Запад говорит что им уголь не нужен, а индусы импортируют коксующий уголь для металлургии из России,Министр металлург...

Украина приравняла бронежилеты к гумпомощи и упростила ввоз беспилотников

Украина приравняла бронежилеты к гумпомощи и упростила ввоз беспилотников

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук заявила о принятии постановления, которое приравняло бронежилеты и каски к гуманитарной помощи, теперь для их ввоза в страну нужна только декларация.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх