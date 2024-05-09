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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маршанд разделил 6-е место по очкам в плей-офф среди действующих игроков с Патриком Кэйном

Нападающий «Бостона» сделал передачу в матче Кубка Стэнли-2024 против «Флориды» (1:6, 1-1 в серии). Теперь на счету Брэда Маршанда 138 (56+82) баллов в 155 играх плей-офф НХЛ в карьере.

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