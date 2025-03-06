Петербургский экономический форум: ожидание списка делегаций продолжается

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что окончательный список приглашённых зарубежных делегаций на Петербургский международный экономический форум, который пройдёт с 18 по 21 июня, ещё не утверждён.
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