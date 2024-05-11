Поздравляем с Днём Республики наших единомышленников - Совет женщин города Горловка! Десять лет назад жители Донбасса приняли решение выйти из состава государства, ставшего оплотом неофашизма.
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Поздравляем с Днём Республики наших единомышленников - Совет женщин города Горловка! Десять лет назад жители Донбасса приняли решение выйти из состава государства, ставшего оплотом неофашизма.