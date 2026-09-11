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Дома на Марсе могут печатать на 3D-принтере из песка и дрожжей

Дома на Марсе могут печатать на 3D-принтере из песка и дрожжей

Исследователи из Гонконгского университета науки и технологий предложили использовать песок, желатин и генетически модифицированные дрожжи для строительства на Марсе.

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