Баулыда 23 кешегә Татарстанның Мактау тактасы таныклыклары тапшырылды

Баулының үзәк мәйданында Хезмәт һәм батырлык фестивале узды. Бу чара Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов игълан иткән Хезмәт һәм хәрби батырлык елы кысаларында оештырылды.
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