Западная Украина в панике: новое супероружие РФ добивает до границ Европы

Новые «Герани» ввергли Киев в шок: Украину планомерно изолируют от ЕвропыРоссийские беспилотники «Герань-4» и «Герань-5» способны достигать западных регионов Украины, что позволяет изолировать страну от Польши, Румынии и Чёрного моря.
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