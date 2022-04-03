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The Independent: В Великобритании зафиксировали крупнейший спад уровня жизни из-за поднятия тарифов на электричество

The Independent: В Великобритании зафиксировали крупнейший спад уровня жизни из-за поднятия тарифов на электричество

В Великобритании зафиксирован крупнейший спад уровня жизни с 1950 года, сообщает RT со ссылкой на The Independent.

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