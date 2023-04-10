Посол Нечаев заявил о давлении на сотрудничающие с Россией немецкие компании

Посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев в рамках интервью для «Известий» выступил с заявлением о сильнейшем давлении, которое оказывается на компании ФРГ, принявшие решение о сохранении и развитии сотрудничества с российской стороной.
Посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев в рамках интервью для «Известий» выступил с заявлением о сильнейшем давлении, которое оказывается на компании ФРГ, принявшие решение о сохранении и развитии сотрудничества с российской стороной.
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