«Москва, бери пример с Душанбе!» - в столице Таджикистана нет исламистов

Игорь Максаков

Я за свои тридцать шесть лет, которые прожил Узбекистане, родившись там и до переезда в Россию, никогда не видел ни в одном кишлаке бородатых узбеков, за исключением самых старых представителей нации, то есть стариков, которым за восемьдесят лет. А здесь у нас в России уже полно и своих бородатых русских, наверно тоже косят под кого-то, если говорить о том, что мол на всех старых картинах, написанных художниками все наши люди были бородатыми, но это потому, что были древние времена, не то, что бритву никто не знал, но и ножей тоже не знали, причиндалом говядину рубили, а потом пришёл Петр-1 и всех побрил.