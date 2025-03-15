БлокнотРУ Блогер-историк Александр Картавых обратил внимание на фотографии из столицы Таджикистана, города Душанбе.
«Москва, бери пример с Душанбе!» - в столице Таджикистана нет исламистов
Комментарии
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Игорь Максаков
Я за свои тридцать шесть лет, которые прожил Узбекистане, родившись там и до переезда в Россию, никогда не видел ни в одном кишлаке бородатых узбеков, за исключением самых старых представителей нации, то есть стариков, которым за восемьдесят лет. А здесь у нас в России уже полно и своих бородатых русских, наверно тоже косят под кого-то, если говорить о том, что мол на всех старых картинах, написанных художниками все наши люди были бородатыми, но это потому, что были древние времена, не то, что бритву никто не знал, но и ножей тоже не знали, причиндалом говядину рубили, а потом пришёл Петр-1 и всех побрил.
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14 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Блогер-историк Александр Картавых обратил внимание на фотографии из столицы Таджикистана, города Душанбе. Оказалось, что мужчины там гладко выбриты – нет никаких ваххабитских бород. Женщины же – без никабов, без хиджабов, с непокрытыми головами.А ведь у нас, в России, ваххабитская борода – это стандарт. И возникает вопрос: доколе? Пока у власти эти чиновники и Единая Россия в Думе!
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7 час.
Игорь Максаков
Однозначно, доколе?
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4 час.
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