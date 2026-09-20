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США предупредили союзников о значительной задержке с поставками ракет

США предупредили союзников о значительной задержке с поставками ракет

Европейские союзники США, и Украина в том числе, в ближайшее время не получат никаких ракет, их у США просто нет, в Вашингтоне признали, что война с Ираном опустошила арсеналы американской армии.

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