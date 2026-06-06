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Новые законы для грузоперевозок 2026: как адаптироваться и сохранить рентабельность

Новые законы для грузоперевозок 2026: как адаптироваться и сохранить рентабельность

Первое полугодие 2026 года стало переломным для российского рынка грузоперевозок. Правительство запустило масштабную реформу, которая затронула стоимость каждого километра пути, правила оформления документов и требования ко всем участникам отрасли.

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