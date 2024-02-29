Криптомошенники выманили почти 5 000 000 рублей у двоих забайкальцев

В Забайкальском крае двое жителей столкнулись с финансовыми потерями пытаясь вложить деньги в криптовалюты: житель Шерловой Горы потерял более 2,5 миллиона рублей, а женщина из Хилокского района передала 2 миллиона рублей.
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