Политолог Пшеничников: США отодвигают Украину на второй план

США уже не скрывают того, что отодвигают Украину на второй план. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог и публицист Игорь Пшеничников, комментируя заявление Вашингтона о том, что Тайвань в отличие от Украины получит от Соединенных Штатов новейшее оружие.
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