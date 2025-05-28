Четверо несовершеннолетних находятся на стационарном лечении после происшествия в Байкальске Иркутской области, их готовят к отправке в областную детс...

Четверо несовершеннолетних находятся на стационарном лечении после происшествия в Байкальске Иркутской области, их готовят к отправке в областную детскую клинику, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
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