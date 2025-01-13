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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Михаил Галустян невероятно похудел и помолодел

В прошлом году актер Михаил Галустян удивил своих поклонников, похудев на 14 килограммов. Преображение 45-летнего артиста стало заметным, и он поделился этим с подписчиками в социальных сетях, опубликовав зимние фотографии и поздравив всех с наступившим Новым годом.

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