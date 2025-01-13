Михаил Галустян невероятно похудел и помолодел

В прошлом году актер Михаил Галустян удивил своих поклонников, похудев на 14 килограммов. Преображение 45-летнего артиста стало заметным, и он поделился этим с подписчиками в социальных сетях, опубликовав зимние фотографии и поздравив всех с наступившим Новым годом.